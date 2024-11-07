Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах.

Как сообщает Report , об этом украинский политик написал в соцсети.

"У меня был отличный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом, я поздравил его с исторической победой – его великолепная кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их прекрасную работу", – отметил украинский лидер.

Стороны договорились "продолжать тесный диалог и развивать сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США имеет жизненно важное значение для мира и справедливого мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.