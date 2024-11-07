О нас

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 03:18
Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах.

Как сообщает Report, об этом украинский политик написал в соцсети.

"У меня был отличный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом, я поздравил его с исторической победой – его великолепная кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их прекрасную работу", – отметил украинский лидер.

Стороны договорились "продолжать тесный диалог и развивать сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США имеет жизненно важное значение для мира и справедливого мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Trampla danışıb

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi