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Зеленский: После саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты

Зеленский: После саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты Основной приоритет Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - это обеспечение обороны для страны.
Другие страны
12 июля 2023 г. 07:13
Зеленский: После саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты

Основной приоритет Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - это обеспечение обороны для страны.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Продолжим работу в Вильнюсе... Наша оборона - первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины", - сообщил глава государства.

По его словам, после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

К тому же Зеленский подчеркнул, что 12 июля состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина - НАТО", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna NATO sammitindən sonra yeni mühüm müdafiə vasitələri alacaq”

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