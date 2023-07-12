Зеленский: После саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты

Основной приоритет Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - это обеспечение обороны для страны.

Основной приоритет Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - это обеспечение обороны для страны.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Продолжим работу в Вильнюсе... Наша оборона - первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины", - сообщил глава государства.

По его словам, после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

К тому же Зеленский подчеркнул, что 12 июля состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина - НАТО", - отметил президент.