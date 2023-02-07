Зеленский посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза. Встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза. Встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на Belga , Зеленский прибудет в Брюссель в четверг, 9 февраля, на саммит глав ЕС. Однако в целях безопасности точная программа визита главы государства держится в секрете.

В то же время издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что Европарламент начал приготовления на случай возможного визита президента Владимира Зеленского.

"Когда он приедет, мы будем готовы", - сказал один из источников, подчеркнув, что из-за соображений безопасности любое решение может быть принято только в последний момент.