Зеленский поручил Умерову укрепить связи с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову усилить работу с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке в рамках урегулирования конфликта с РФ.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Зеленский также анонсировал встречи на следующей неделе с европейскими партнерами.

"Мы будем детально координировать (усилия - ред.), чтобы Европа была вовлечена во все процессы и (ее позиция - ред.) становилась только сильнее. Я поручил Рустему (Умерову - ред.) также больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше", - говорится в публикации.

Он также возложил ответственность за слабую результативность мирных переговоров на российскую сторону: "В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов – и следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно".

Зеленский также отметил, что украинская делегация продолжает усиленно работать для успешного проведения следующего раунда переговоров: "Мы продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого всё необходимое и препятствием для мира точно не будет".