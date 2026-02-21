Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Зеленский поручил Умерову укрепить связи с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке

    • 21 февраля, 2026
    • 22:04
    Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову усилить работу с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке в рамках урегулирования конфликта с РФ.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

    Зеленский также анонсировал встречи на следующей неделе с европейскими партнерами.

    "Мы будем детально координировать (усилия - ред.), чтобы Европа была вовлечена во все процессы и (ее позиция - ред.) становилась только сильнее. Я поручил Рустему (Умерову - ред.) также больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше", - говорится в публикации.

    Он также возложил ответственность за слабую результативность мирных переговоров на российскую сторону: "В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов – и следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно".

    Зеленский также отметил, что украинская делегация продолжает усиленно работать для успешного проведения следующего раунда переговоров: "Мы продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого всё необходимое и препятствием для мира точно не будет".

