О нас
Аудио новости

Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе

Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе "Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".
Другие страны
24 февраля 2022 г. 19:15
Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе

"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написал в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Это оглашение войны всей Европе", - написал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelensky: Attempt to seize Chornobyl NPP - declaration of war against Europe
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır"

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
ФотоАзербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля 2022 г. 19:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
21 февраля 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi