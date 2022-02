Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе

"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написал в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Это оглашение войны всей Европе", - написал он.