Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе
Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".
"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написал в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"Это оглашение войны всей Европе", - написал он.
Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.