Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе

"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".

"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написал в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Это оглашение войны всей Европе", - написал он.