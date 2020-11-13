О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зеленский пообещал ежедневно рассказывать о новостях Украины

Зеленский пообещал ежедневно рассказывать о новостях Украины Президент Украины Владимир Зеленский будет лично ежедневно рассказывать о новостях в стране.
Другие страны
13 ноября 2020 г. 06:12
Зеленский пообещал ежедневно рассказывать о новостях Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично ежедневно рассказывать о новостях в стране.

Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале главы государства.

В.Зеленский отметил, что у него нет «своих» телеканалов и средств массовой информации, поэтому он принял решение рассказывать о новостях самостоятельно.

"Я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное - без вранья", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом нового типа. В настоящее время он госпитализирован, продолжает работать в дистанционном формате.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vladimir Zelenski ölkədəki əsas xəbərləri ukraynalılara özü çatdıracaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
11 ноября 2020 г. 19:24
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi