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Зеленский подтвердил передачу Сеулом Киеву техники для разминирования

Зеленский подтвердил передачу Сеулом Киеву техники для разминирования Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения.
Другие страны
15 июля 2023 г. 17:33
Зеленский подтвердил передачу Сеулом Киеву техники для разминирования

Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

12 июля в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе южнокорейский лидер сообщил, что Республика Корея в этом году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. "Уже выполняются договоренности о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования", - подтвердил Зеленский.

Он также отметил "новые инициативы" Южной Кореи относительно "финансовой, технической, гуманитарной помощи Украине". По его словам, стороны работают над "конкретными направлениями восстановления Украины", в частности Зеленский пригласил Республику Корея принять участие в создании реабилитационных центров.

"Мы обсудили и экономическое сотрудничество - это и энергетика, и транспорт в целом, железная дорога, создание производств в Украине, локализация, а также макрофинансовая сфера. По каждому из этих направлений нам точно есть что делать вместе", - сказал Зеленский.

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