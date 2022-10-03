Зеленский подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка

ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских военных. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.

ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских военных. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Украины отметил, что хорошими результатами на фронте отличились бойцы 129 бригады ТрО Кривого Рога.

"(Украинские защитники) освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский.

Следом за президентом информацию о том, что ВСУ вернули контроль над населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными.