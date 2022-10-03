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Зеленский подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка

Зеленский подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских военных. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.
Другие страны
3 октября 2022 г. 02:38
Зеленский подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка

ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских военных. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Украины отметил, что хорошими результатами на фронте отличились бойцы 129 бригады ТрО Кривого Рога.

"(Украинские защитники) освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский.

Следом за президентом информацию о том, что ВСУ вернули контроль над населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Arxangelsk və Mirolyubovka qəsəbələrinin azad edildiyini bildirib

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