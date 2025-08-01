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Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным для проведения мирных переговоров

Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным для проведения мирных переговоров Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения условий заключения мирного договора.
Другие страны
1 августа 2025 г. 17:06
Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным для проведения мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения условий заключения мирного договора.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал на своей странице в социальной сети Telegram.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочки санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - подчеркнул он.

По его словам, в Украине понимают, кто принимает решение в России и кто должен закончить эту войну. "Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - добавил президент.

Глава украинского государства также отметил, что в Киеве поддерживают усилия президента США Дональда Трампа для завершения войны, и достижения достойного и продолжительного мира.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности обсуждения идеи Киева рассматривать безопасность России и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Кроме этого, Путин заявил, что необходимо установить длительный и прочный мир на основаниях, устраивающих как РФ, так и Украину, заявил президент РФ Владимир Путин: "Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Putinlə sülh danışıqları aparmağa hazır olduğunu təsdiqləyib
Версия на английском языке Zelenskyy confirms readiness to meet with Putin for peace talks

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