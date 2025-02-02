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Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ Владимир Зеленский вновь заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 04:15
Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом украинский лидер заявил в интервью агентству Associated Press.

"После разговора с президентом США Дональдом Трампом мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется, я не знаю", - сказал политик.

Он также подтвердил, что его команда поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако консультации пока носят общий характер.

Зеленский сообщил, что надеется на скорую личную встречу с президентом США для выработки плана перемирия, одновременно выразив недовольство в связи с его заявлением о проведении Вашингтоном без участия Киева серьезных дискуссий с Москвой.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın iştirakı ilə danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib

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