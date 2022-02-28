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Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 20:34
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - сообщил Сибига в Facebook.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!", - добавил Сибига.

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