Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная рада приняла 15 декабря", - сообщается на сайте.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тыс гривен (около 485 долларов США). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар США вместо 27 гривен за доллар США в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 млн долларов США).