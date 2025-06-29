Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Как передает Report, об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в соцсети.

"Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин", - написал парламентарий.

По его словам, теперь ожидается рассмотрение этого вопроса в Верховной раде. На сайте Зеленского текст указа пока не опубликован.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.