Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Как передает Report, об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в соцсети.
"Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин", - написал парламентарий.
По его словам, теперь ожидается рассмотрение этого вопроса в Верховной раде. На сайте Зеленского текст указа пока не опубликован.
Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.