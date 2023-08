Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словению за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Словении Роберту Голобу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины",- написал он.

Также добавил, что и Украина, и Словения разделяют ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости во всем евроатлантическом регионе.