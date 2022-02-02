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Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Британии

Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Британии Президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией о своей встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 01:46
Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Британии

Президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией о своей встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report, глава государства написал в Twitter, что счастлив дружить с такими людьми, как Борис Джонсон.

"Мы всегда рады дружбе. Особенно с теми, кто готов прийти на помощь в трудную минуту, такими как Борис Джонсон. Спасибо за плодотворное сотрудничество, поддержку и помощь нашим оборонным возможностям. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере безопасности и мира в Европе", - отметил Зеленский.

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