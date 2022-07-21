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Зеленский поблагодарил Драги за поддержку Украине в войне с РФ

Зеленский поблагодарил Драги за поддержку Украине в войне с РФ Президент Украины поблагодарил премьер-министра Италии Марио Драги за поддержку Украины в войне против России.
Другие страны
21 июля 2022 г. 15:00
Зеленский поблагодарил Драги за поддержку Украине в войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Марио Драги за поддержку Украины в войне с Россией.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Искренне благодарен Марио Драги за неизменную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией и защите общеевропейских ценностей - демократии и свободы. Мы будем продолжать работать над расширением украинско-итальянского сотрудничества. Я уверен, что активная поддержка людей из Италии для Украины будет продолжаться!",- написал он

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в четверг в нижней палате парламента, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку.

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Версия на английском языке Zelenskyy thanks Draghi for supporting Ukraine in fighting against Russia

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