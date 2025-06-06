Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита G7

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7).

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во время поездки Ермака в Вашингтон украинская делегация работала над их возможной встречей.

"Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде", - заявил Ермак агентству Bloomberg.

Саммит стран Группы семи в 2025 году пройдет в округе Кананаскис (провинция Альберта) 15-17 июня.