Зеленский: Первый разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter .

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию", - написал В.Зеленский.

Он отметил, что ценит "непреклонную поддержку" его страны президентом США, а их отношения назвал особыми. "Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений", - считает украинский лидер.