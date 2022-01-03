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Зеленский: Первый разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений

Зеленский: Первый разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева.
Другие страны
3 января 2022 г. 03:15
Зеленский: Первый разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию", - написал В.Зеленский.

Он отметил, что ценит "непреклонную поддержку" его страны президентом США, а их отношения назвал особыми. "Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений", - считает украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Baydenlə ilin ilk beynəlxalq söhbəti münasibətlərin xarakterini sübut edir”

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