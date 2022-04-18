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Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины в союз

Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины в союз Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 19:09
Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины в союз

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник офис президента Украины.

"Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала на пресс-конференции в Украине Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и пообещала "помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın Aİ-yə üzvlük anketini təqdim edib

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