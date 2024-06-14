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Зеленский: Замороженного конфликта с Россией не будет

Зеленский: Замороженного конфликта с Россией не будет Президент Владимир Путин нафантазировал очередные условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной.
Другие страны
14 июня 2024 г. 18:49
Зеленский: Замороженного конфликта с Россией не будет

Президент Владимир Путин "нафантазировал очередные условия" для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такие заявления главы Кремля являются ультиматумом.

"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент Украины

Зеленский отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.

Ранее сегодня выступая в МИД, Владимир Путин рассказал, когда Россия будет готова сесть за стол переговоров по Украине.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya ilə dondurulmuş münaqişə olmayacaq

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