Зеленский: Замороженного конфликта с Россией не будет

Президент Владимир Путин нафантазировал очередные условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

Президент Владимир Путин "нафантазировал очередные условия" для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такие заявления главы Кремля являются ультиматумом.

"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент Украины

Зеленский отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.

Ранее сегодня выступая в МИД, Владимир Путин рассказал, когда Россия будет готова сесть за стол переговоров по Украине.