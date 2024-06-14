Зеленский: Замороженного конфликта с Россией не будет

Президент Владимир Путин "нафантазировал очередные условия" для того, чтобы начать переговоры с Украиной.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, такие заявления главы Кремля являются ультиматумом.
"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент Украины
Зеленский отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.
Ранее сегодня выступая в МИД, Владимир Путин рассказал, когда Россия будет готова сесть за стол переговоров по Украине.