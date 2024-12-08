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Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня Владимир Зеленский отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 16:42
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Владимир Зеленский отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями", - заявил он.

Он также подчеркнул, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

"Я сказал (на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в минувшую субботу - ред.), что нам нужен справедливый и сильный мир. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - сказал Зеленский.

При этом он оставил без комментариев утверждение Трампа о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров, в которых, по его мнению, мог бы помочь Китай.

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