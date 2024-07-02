Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.



Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил Жовква.

Он напомнил, что Украина хочет мира, и для этого есть инструмент, в частности, был проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.

По словам Жовквы, представители РФ могут участвовать во втором саммите мира, если страна не будет ставить перед Украиной ультиматумы.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня впервые за время полномасштабной войны посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава венгерского правительства рассказал, что попросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров.