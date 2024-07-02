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Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня

Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.
Другие страны
2 июля 2024 г. 20:27
Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил Жовква.

Он напомнил, что Украина хочет мира, и для этого есть инструмент, в частности, был проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.

По словам Жовквы, представители РФ могут участвовать во втором саммите мира, если страна не будет ставить перед Украиной ультиматумы.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня впервые за время полномасштабной войны посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава венгерского правительства рассказал, что попросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров.

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Версия на английском языке Ukraine turns down Hungarian PM’s ceasefire proposal
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Macarıstanın atəşkəs təklifini rədd edib

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