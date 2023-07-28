Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах

Глава государства отреагировал на скандал с народным депутатом Юрием Аристовым, который "прославился" отдыхом на Мальдивах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с народным депутатом Юрием Аристовым, который "прославился" отдыхом на Мальдивах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на вечернее обращение главы государства в Facebook.

Он отметил, что считает решение парламента досрочно прекратить полномочия нардепа Юрия Аристова справедливым. А намерение любого чиновника уехать куда-то за границу следует проверять до секунды.

"Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Если кто очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", - заявил В.Зеленский.