Зеленский отозвал украинских миротворцев из других стран

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с военными действиями подписал указ об отзыве украинского контингента, участвующего в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, передает Report со ссылкой на Сегодня.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с военными действиями подписал указ об отзыве украинского контингента, участвующего в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, передает Report со ссылкой на Сегодня.ua.

"С целью защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности" постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в документе, опубликованном пресс-службой главы украинского государства.

Данный указ вступил в силу с дня его опубликования.