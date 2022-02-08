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Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ

Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной пом
Другие страны
8 февраля 2022 г. 07:56
Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер, ссылаясь на источник в правительстве Украины.

"Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток -2", если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь", - написал он в Twitter.

Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, однако по информации его источника, "это было сделано (Зеленским) намеренно". "Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник", - привел ведущий CNN слова источника.

В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.

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