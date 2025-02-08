Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины, но предложил партнерство

Украина не собирается отдавать свои ресурсы США или другим западным партнерам

Украина не собирается отдавать свои ресурсы США или другим западным партнерам.

Как передает Report , об этом в интервью агентству Reuters заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Это очень богатая земля. Но это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве", — сказал он.

По словам В.Зеленского, Киев предлагает не передавать Вашингтону свои месторождения полезных ископаемых, а вести взаимовыгодное сотрудничество по их совместной разработке.

"Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет", - сказал Зеленский, добавив, что хотел бы поговорить об этом с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что 3 февраля американский лидер заявил о заинтересованности Вашингтона в получении редкоземельных металлов у Киева.