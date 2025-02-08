Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины, но предложил партнерство

Украина не собирается отдавать свои ресурсы США или другим западным партнерам.
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"Это очень богатая земля. Но это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве", — сказал он.
По словам В.Зеленского, Киев предлагает не передавать Вашингтону свои месторождения полезных ископаемых, а вести взаимовыгодное сотрудничество по их совместной разработке.
"Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет", - сказал Зеленский, добавив, что хотел бы поговорить об этом с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что 3 февраля американский лидер заявил о заинтересованности Вашингтона в получении редкоземельных металлов у Киева.