Зеленский отказался от участия в дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него якобы готовится провокация на стадионе "Олимпийский", где должны были пройти его дебаты с другим кандидатом - действующим президентом Петром Порошенко.

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в интервью агентству "Новини Украины" Зеленский рассказал, что на дебаты 14 апреля не пойдет.

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольётся информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете", - сказал Зеленский.

Также возможную провокацию он подозревал в сдаче анализов на алкоголь и наркотики вместе с Порошенко.

"Я действительно не хотел ехать на НСК, по причине очень простой - я не знал, что там будут делать с моими анализами", - отметил Зеленский.

Несмотря на это, кандидат в президенты не собирается обращаться в правоохранительные органы с информацией от своих источников, поскольку сомневается в достоверности.

Напомним, что выборы президента прошли в Украине 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли кандидат в президенты Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали 15,95% граждан.