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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год Доходы президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 815 тыс долларов США.
Другие страны
31 марта 2021 г. 22:56
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год
Владимир Зеленский

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 815 тыс долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декларации о доходах, которую опубликовал в среду офис украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 гривен (815 тыс долларов США по текущему курсу – ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно декларации, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 гривен (около 485 тыс долларов США). Сумма зарплаты президента Украины в 2020 году составила 336 тыс. гривен (12 тыс долларов США). Также Зеленский задекларировал роялти (поступления за авторские права) в размере 4 млн 633 тыс. 832 гривен (165 тыс долларов США).

Доходы семьи Зеленского от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 гривен (95 тыс долларов США). Также семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 гривен (долларов США долларов США). Жена украинского лидера Елена Зеленская получила в 2020 году в виде зарплаты и роялти 953 тыс. 900 гривен (34 тыс долларов США).

Общая сумма доходов семьи Зеленского в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 гривен (325 тыс долларов США), что более чем в два раза меньше доходов, полученных в 2019 году (19 млн 987 тыс. 136 гривен или 715 тыс долларов США). В 2020 году Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования.

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