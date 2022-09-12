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Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным

Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время не планирует начинать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 00:47
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время не планирует начинать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в интервью CNN.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин - ред.) или кто-то другой. Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - ответил президент на вопрос о переговорах с Путиным.

Также он подчеркнул, что любой договор между Украиной и Россией может быть заключен только в случае полного вывода войск страны-агрессора с украинской территории.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - отметил президент.

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