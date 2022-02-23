Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов.

Как передает Repor, об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны.