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Зеленский объявил призыв резервистов

Зеленский объявил призыв резервистов Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 01:21
Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов.

Как передает Repor, об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın ehtiyatda olan hərbçilərini orduya çağırıb

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