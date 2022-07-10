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Зеленский объяснил увольнение ряда послов Украины

Зеленский объяснил увольнение ряда послов Украины Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение нескольких украинских послов ротацией.
Другие страны
10 июля 2022 г. 01:53
Зеленский объяснил увольнение ряда послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение нескольких украинских послов ротацией.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам.

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Этот вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", - добавил Зеленский.

Он отметил, что новые кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.

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