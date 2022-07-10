Зеленский объяснил увольнение ряда послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение нескольких украинских послов ротацией.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение нескольких украинских послов ротацией.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам.

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Этот вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", - добавил Зеленский.

Он отметил, что новые кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.