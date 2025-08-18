О нас

Зеленский: Россия преднамеренно атаковала нефтяные объекты Азербайджана в Украине

Зеленский: Россия преднамеренно атаковала нефтяные объекты Азербайджана в Украине Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в усилении ударов в преддверии переговоров в Белом доме.
Другие страны
18 августа 2025 г. 14:52
Зеленский: Россия преднамеренно атаковала нефтяные объекты Азербайджана в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия преднамеренно атаковала объекты нефтяной инфраструктуры госнефтекомпании Азербайджана в Одессе.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Был сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия активизировала атаки на Украину в преддверии запланированных на сегодня переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Украинский лидер назвал российские удары "демонстративными и циничными".

"Все стремятся к достойному миру и настоящей безопасности, а в этот самый момент россияне атакуют Харьков, Запорожье, Сумскую область и Одессу, разрушая жилые дома и нашу гражданскую инфраструктуру", — написал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya Ukraynada Azərbaycanın neft obyektlərinə qəsdən hücum edib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi