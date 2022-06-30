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Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине

Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили усиление военной помощи для украинских бойцов.
Другие страны
30 июня 2022 г. 20:40
Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили усиление военной помощи для украинских бойцов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии", - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом в ходе переговоров стороны обсудили возможный визит Штайнмайера в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ştaynmayerlə Ukraynaya hərbi yardımın gücləndirilməsini müzakirə edib

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