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Зеленский обсудил с президентом Замбии формулу мира и зерновую сделку

Зеленский обсудил с президентом Замбии формулу мира и зерновую сделку Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Главы государств обсудили формулу мира и зерновую сделку.
Другие страны
11 августа 2023 г. 18:45
Зеленский обсудил с президентом Замбии формулу мира и зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Главы государств обсудили формулу мира и зерновую сделку.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Формула мира сейчас актуальна как никогда. Это единственный путь к справедливому миру и стабильности в мире, которые можно взять за основу. И мы активно работаем с партнерами над подготовкой глобального саммита мира", - заявил Зеленский.

Он предложил лидеру Замбии принять участие в реализации формулы мира и присоединиться к следующей встрече на уровне советников.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили необходимость продолжения зерновой сделки.

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Версия на английском языке Zelenskyy, Zambia president discuss peace formula, grain deal

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