Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление санкций против РФ и помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финским коллегой Александром Стуббом усиление санкций против "теневого флота РФ" и координацию усилий с союзниками.
Как передает Report, об этом украинский лидер
"Мы также обсудили оборонную помощь Украине и инвестиции в производство украинского дальнобойного оружия. Я также поделился подробностями своих контактов с новой администрацией президента США, а также своих встреч и обсуждений с европейскими лидерами. Крайне важно работать вместе со всеми союзниками над разработкой надежных гарантий безопасности, которые обеспечат настоящий мир и предотвратят возобновление агрессии", - отметил он.
Президент Украины также поблагодарил Финляндию за ее неизменную поддержку и усилия по прекращению войны.