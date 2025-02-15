Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление санкций против РФ и помощь Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом усиление санкций против "теневого флота РФ" и координацию усилий с союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финским коллегой Александром Стуббом усиление санкций против "теневого флота РФ" и координацию усилий с союзниками.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

"Мы также обсудили оборонную помощь Украине и инвестиции в производство украинского дальнобойного оружия. Я также поделился подробностями своих контактов с новой администрацией президента США, а также своих встреч и обсуждений с европейскими лидерами. Крайне важно работать вместе со всеми союзниками над разработкой надежных гарантий безопасности, которые обеспечат настоящий мир и предотвратят возобновление агрессии", - отметил он.

Президент Украины также поблагодарил Финляндию за ее неизменную поддержку и усилия по прекращению войны.