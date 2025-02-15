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Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление санкций против РФ и помощь Украине

Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление санкций против РФ и помощь Украине Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом усиление санкций против "теневого флота РФ" и координацию усилий с союзниками.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 22:33
Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление санкций против РФ и помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финским коллегой Александром Стуббом усиление санкций против "теневого флота РФ" и координацию усилий с союзниками.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

"Мы также обсудили оборонную помощь Украине и инвестиции в производство украинского дальнобойного оружия. Я также поделился подробностями своих контактов с новой администрацией президента США, а также своих встреч и обсуждений с европейскими лидерами. Крайне важно работать вместе со всеми союзниками над разработкой надежных гарантий безопасности, которые обеспечат настоящий мир и предотвратят возобновление агрессии", - отметил он.

Президент Украины также поблагодарил Финляндию за ее неизменную поддержку и усилия по прекращению войны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Stubb ilə Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini və Ukraynaya yardımı müzakirə edib

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