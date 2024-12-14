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Зеленский обсудил с президентом Финляндии потребность Украины в усилении ПВО

Зеленский обсудил с президентом Финляндии потребность Украины в усилении ПВО Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с финским коллегой Александром Стуббом обсудил, в частности, потребность в усилении украинской ПВО.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 01:38
Зеленский обсудил с президентом Финляндии потребность Украины в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с финским коллегой Александром Стуббом обсудил, в частности, потребность в усилении украинской ПВО.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

"Мы обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины", - написал Зеленский.

Украинский президент выразил благодарность Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины.

Также Зеленский отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности украинской ПВО.

"Для нас важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, мы согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirməyə kömək etməyə hazırdır

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