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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора обсудили укрепление украинской ПВО.
Другие страны
17 января 2023 г. 00:57
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора обсудили укрепление украинской ПВО.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в Telegram.

"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В публикации, размещенной на официальной странице нидерландского премьера в Twitter, отмечается, что России нельзя позволить выиграть эту войну.

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Niderlandın Baş naziri ilə hava hücumundan müdafiə sistemini müzakirə edib

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