Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора обсудили укрепление украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора обсудили укрепление украинской ПВО.

Как сообщает Report , об этом украинский лидер написал в Telegram.

"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В публикации, размещенной на официальной странице нидерландского премьера в Twitter, отмечается, что России нельзя позволить выиграть эту войну.

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - говорится в твите.