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Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО

Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Одной из тем обсуждений были поставки систем противовоздушной обороны для украинских военных.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 20:32
Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Одной из тем обсуждений были поставки систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Telegram главы украинского государства.

"Поблагодарил Джорджи Мелони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Поприветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили "формулу мира", - написал Зеленский по итогам переговоров.

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