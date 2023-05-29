Зеленский обсудил с премьер-министром Камбоджи обучение экспертов по разминированию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что обсудил с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном инициативу о подготовке украинских специалистов по разминированию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что обсудил с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном инициативу о подготовке украинских специалистов по разминированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Зеленский заявил в Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества", - написал он.

Зеленский добавил, что рассказал камбоджийскому премьер-министру о своих предложениях по урегулированию украинского конфликта и предложил поддержать эту инициативу.