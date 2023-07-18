Зеленский обсудил с представителями Японии восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака.
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Глава украинского государства поблагодарил Японию за лидерство и поддержку Украины во время председательства в G7. Зеленский также поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества, которое с 24 февраля 2022 года предоставило Украине помощь более чем на 1,1 млрд долларов.
Стороны обсудили приоритетные направления деятельности JICA в Украине. В.Зеленский обратил внимание на привлечении Японии к производству оборудования для разминирования, развитии сети реабилитационных центров для ветеранов и военных, а также производству энергетического оборудования.
Кроме того, агентство JICA присоединится к модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве.
Украинская и японская сторона также обсудили производство энергетического оборудования, литиевых аккумуляторов, водорода и автомобилей.