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Зеленский обсудил с новоизбранным президентом Румынии усиление санкций против РФ

Зеленский обсудил с новоизбранным президентом Румынии усиление санкций против РФ Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент Румынии Никушор Дан обсудили направления сотрудничества на международной дипломатической арене ради мира в Европе, в частности необходимость усиления санкций против России.
Другие страны
2 июня 2025 г. 23:02
Зеленский обсудил с новоизбранным президентом Румынии усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент Румынии Никушор Дан обсудили направления сотрудничества на международной дипломатической арене ради мира в Европе, в частности необходимость усиления санкций против России.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе, встречу в Стамбуле, необходимость усиления санкций против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну. Отдельное внимание уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге", - заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Дана "за заверения, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, и подтверждение личного участия президента в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе".

Отмечается, что Зеленский проинформировал Дана о встрече в Стамбуле. Он отметил, что ее результатом, к сожалению, не стали шаги, которые приблизили бы к миру, но есть договоренность об обмене пленными и возвращении тел погибших, что очень важно для Украины.

"Он также рассказал о технологическом опыте, который получила Украина во время борьбы против российской агрессии, и предложил углублять сотрудничество в оборонной сфере. Президент добавил, что Украина открыта к новым проектам в сфере экономики, инфраструктуры и реконструкции", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский в беседе с Даном подчеркнул, что Украина должна быть достойно представлена в Гааге, поэтому важен каждый голос и поддержка каждой страны в этом вопросе.

В свою очередь Дан в соцсети Х по итогам этой встречи написал: "Украинский народ продолжает демонстрировать большое мужество, защищая наши общие ценности свободы и демократии. Справедливого и прочного мира можно достичь только силой. Румыния будет продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем углублять наши двусторонние связи на благо наших народов".

Отметим, что президент Украины находится в Вильнюсе и участвует в саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.

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