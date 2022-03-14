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Зеленский обсудил с Мишелем переговоры по членству Украины в ЕС

Зеленский обсудил с Мишелем переговоры по членству Украины в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины и санкционного давления на РФ, а также дальнейший переговорный процесс по членству Украины в ЕС.
Другие страны
14 марта 2022 г. 02:57
Зеленский обсудил с Мишелем переговоры по членству Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины и санкционного давления на РФ, а также дальнейший переговорный процесс по членству Украины в ЕС.

Как передает Report, об этом В.Зеленский написал в социальной сети Twitter.

"Очередные международные переговоры. Обсудили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины (...) Отдельное внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу по членству Украины в ЕС", - написал президент Украины.

Кроме того, президент Украины провел телефонные переговоры с премьерами Великобритании и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.

"Провел разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. (...) Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее", - написал В.Зеленский.

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