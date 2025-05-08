О нас

Зеленский обсудил с Мерцем перспективы сотрудничества

Зеленский обсудил с Мерцем перспективы сотрудничества Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Другие страны
8 мая 2025 г. 22:23
Зеленский обсудил с Мерцем перспективы сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский написал в Телеграм-канале.

"Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны", - сказал он.

Стороны обсудили потенциал двустороннего партнерства: "Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо!", - указал украинский лидер.

"Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi