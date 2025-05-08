Зеленский обсудил с Мерцем перспективы сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский написал в Телеграм-канале.

"Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны", - сказал он.

Стороны обсудили потенциал двустороннего партнерства: "Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо!", - указал украинский лидер.

"Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права", - добавил Зеленский.