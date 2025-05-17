Зеленский обсудил с Марком Карни пути усиления давления на Россию для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, во время которой поблагодарил за поддержку и выразил благодарность Канаде как "настоящему другу".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, во время которой поблагодарил за поддержку и выразил благодарность Канаде как "настоящему другу".

Как передает Report, об этом В. Зеленский написал на своей странице в Х.

"Самое главное - давить на Россию так, чтобы побудить ее делать реальные шаги для завершения войны", - говорится в публикации.

Во время встречи подробно обсуждались санкции, которые могут быть эффективными, в частности вторичные, энергетические и санкции против теневого флота.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам оборонного сотрудничества и расширению коалиции стран-партнеров. Зеленский также поблагодарил за приглашение к участию в саммите G7: "Обсудили оборонное сотрудничество и развитие коалиции желающих. Благодарен за приглашение принять участие во встрече G7".

В своем Телеграм-канале президент также отметил , что проинформировал премьер-министра о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским объектам и подчеркнул потребность Украины в усилении противовоздушной обороны: "Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней".

Также Зеленский рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации действий.

"Ждем господина Премьер-министра в Украине!" - отметил Зеленский.