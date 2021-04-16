Зеленский обсудил с Макроном вопрос членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский в пятницу прибыл в Париж, где провел переговоры с Макроном, а также встречу в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос (членства Украины в НАТО – ред.)", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в вопросе получения Украиной плана действий по членству в НАТО. "Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции… Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - сказал Зеленский.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.