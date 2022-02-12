Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 ("нормандской четверки" - ред.), ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - написал глава государства в