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Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 21:53
Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 ("нормандской четверки" - ред.), ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - написал глава государства в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ilə Makron arasında telefon danışığı olub

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