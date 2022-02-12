Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.