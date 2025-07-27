Зеленский обсудил с Макроном предложение о встрече с Путиным в августе

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон 27 июля поговорили по телефону.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон 27 июля поговорили по телефону.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Украинский лидер рассказал, что они обсудили итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, который прошел 23 июля.

"Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили военную помощь Украине от Франции, в частности, поставки дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T и Crotale, а также финансирование производства украинских дронов.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим увеличивать помощь Украине и усилим давление на Россию. Россия должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире с участием европейцев", — написал о беседе Макрон в соцсети X.

Также президенты в разговоре затронули путь Украины к евроинтеграции. По словам Зеленского, они договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Сейчас Украина и Молдова имеют статус кандидатов на членство в ЕС.