Зеленский обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Как передает Report, в ходе нее были обсуждены противодействия вызовам безопасности и активизация мирного процесса в рамках "нормандского формата".
"Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном - ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем