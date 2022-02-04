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Зеленский обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата"

Зеленский обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 01:07
Зеленский обсудил с Макроном активизацию нормандского формата
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, в ходе нее были обсуждены противодействия вызовам безопасности и активизация мирного процесса в рамках "нормандского формата".

"Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном - ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ilə Makron arasında telefon danışığı olub

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