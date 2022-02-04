Зеленский обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, в ходе нее были обсуждены противодействия вызовам безопасности и активизация мирного процесса в рамках "нормандского формата".