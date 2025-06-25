Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО провел встречу с лидерами государств формата E5 - Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО провел встречу с лидерами государств формата E5 - Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграмм-канале.

"Укрепление воздушного щита Украины важно, и прежде всего сегодня говорили о системах ПВО и перехватчиках иранских "Шахедов". Отдельно обсудили давление на Россию. РФ усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну. Именно поэтому необходимо работать по их энергетическому и банковскому секторам, против теневого флота, вводить вторичные санкции", - заявил Зеленский.

Во время встречи президент отметил важность поддержки Украины со стороны НАТО и государств-членов Альянса.

"Спасибо вам за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи - спасибо", - сказал Зеленский.

В свою очередь Рютте отметил, что этот саммит дал четкий сигнал о том, что обязательства НАТО перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.

"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем необратимом пути в НАТО", - подчеркнул он.