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Зеленский обсудил с Гутеррешом продолжение эвакуации с "Азовстали"

Зеленский обсудил с Гутеррешом продолжение эвакуации с "Азовстали" Президент Украины Владимир Зеленский попросил в телефонном разговоре генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в продолжении эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе мирных жителей и раненых.
Другие страны
5 мая 2022 г. 08:18
Зеленский обсудил с Гутеррешом продолжение эвакуации с Азовстали

Президент Украины Владимир Зеленский попросил в телефонном разговоре генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в продолжении эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе мирных жителей и раненых.

Как передает Report, об этом сообщил в среду офис украинского президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем", - говорится в сообщении на сайте офиса. "Владимир Зеленский проинформировал Антониу Гутерреша об успешном проведении первого этапа, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции", - отмечает офис президента Украины.

Зеленский также обратился к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе с "Азовстали" всех раненых.

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