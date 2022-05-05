Зеленский обсудил с Гутеррешом продолжение эвакуации с "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил в телефонном разговоре генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в продолжении эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе мирных жителей и раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил в телефонном разговоре генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в продолжении эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе мирных жителей и раненых.

Как передает Report, об этом сообщил в среду офис украинского президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем", - говорится в сообщении на сайте офиса. "Владимир Зеленский проинформировал Антониу Гутерреша об успешном проведении первого этапа, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции", - отмечает офис президента Украины.

Зеленский также обратился к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе с "Азовстали" всех раненых.